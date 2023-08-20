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Росіяни минулої доби 77 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула

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Росіяни минулої доби 77 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула
По території Херсонської області російські загарбники минулої доби випустили 22 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ. 

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

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