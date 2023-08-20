Зранку ворог обстріляв Куп’янськ, поранено чоловіка, його стан тяжкий

Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп’янськ. Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя.