Зранку ворог обстріляв Куп’янськ, поранено чоловіка, його стан тяжкий
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.
У м. Куп’янськ обстрілами пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м'ясокомбінату.
Внаслідок обстрілу с. Кругляківка Куп'янського району сталася пожежа на території лісництва.
У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки.
"Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю агропідприємства.
У с. Олександрівка Богодухівського району обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств", - інформує очільник регіону.
Також повідомляється, що внаслідок артилерійських обстрілів с. Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.
Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 3,3 га території та знешкодили 116 вибухонебезпечних предметів.