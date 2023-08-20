У Запорізькій області минулої доби ворог обстріляв 24 населені пункти, одна особа зазнала поранення

Протягом минулої доби у Запорізькій області зафіксували 80 ворожих обстрілів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці РФ атакували з БПЛА Гуляйполе, Ольгівське, Левадне та Павлівку, завдали 9 ударів з РСЗВ по Новодарівці, Гуляйполю, Полтавці, Левадному, Темирівці, Кам'янському та Степовому, а також два авіаційні - по Єгорівці", - йдеться в повідомленні.

Також ворог здійснив 65 артилерійських обстрілів по території Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Яблукового, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню.

Під час артобстрілу по Оріхову, поранення зазнав 56-річний чоловік: його доставлено в лікувальну установу.

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