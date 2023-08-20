Новий посол Франції Вейсьєр прибув до України

Новий посол Франції Гаель Вейсьєр розпочав дипломатичну місію в Україні.

Про це пан посол повідомив особисто у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я усвідомлюю, наскільки мені пощастило, що мені довірили таку чутливу місію в той час, коли ця країна гідно протистоїть російській агресії, а також велику відповідальність, яка з цим пов'язана", – написав Вейсьєр.

Його попередник Етьєн де Понсен у Twitter побажав наступнику "успіхів у чудовій, захоплюючій та важливій місії на чолі" посольства Франції в Україні".

"Естафета солідарності та дружби Франції та України вже передана і тепер у ваших надійних руках. З найкращими побажаннями", – написав Понсен.

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