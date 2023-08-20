Новини

Зросла кількість дітей-жертв війни: внаслідок удару по Чернігову загинула 6-річна дівчинка, 15 дітей зазнали поранення

3 16192
Зросла кількість дітей-жертв війни: внаслідок удару по Чернігову загинула 6-річна дівчинка, 15 дітей зазнали поранення
Станом на ранок 20 серпня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 503 дитини загинули та понад 1115 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, 19 серпня внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста Чернігів загинула 6-річна дівчинка та ще 15 дітей віком від 1 до 14 років зазнали поранення.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 299, Київській - 129, Херсонській - 121, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 95, Чернігівській - 71, Луганській - 67", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти підтвердили, що вбили 101 дитину під час бомбардування Маріуполя, - міськрада. ПЕРЕЛІК

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 148 осіб. 7 людей загинули. 

Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    винна насаперед влада яка дозволила проведення заходу у прифронтовому місті !!!
  • vuiko dobrui
    зе хайп вилазить боком !!! зе влада тиждень до того піарила цей захід на апсолютно зебільному зетелелохотроні, і не тільки !!!

  • віктор федорович 31ee1569
    Такі "заходи" мають проходити під грифом "цілком таємно", а не влаштовувати з його шоу та й ще з дітьми. І це вже не в перший раз гине еліта, зібрана в одному місці.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини