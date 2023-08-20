На окупованих територіях рух опору допомагає ЗСУ виявляти конкретні цілі ворога, - ОК "Південь"

Всі хибні позиції, які окупанти створюють на тимчасово окупованих територіях, не допоможуть їм приховати свої військові сили, адже завдяки потужній допомозі руху опору українські Сили оборони чітко знають, по яких позиціях працюють.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1 рангу Наталія Гуменюк", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Хибні цілі - це марна витрата снарядів, а ми їх бережемо, як і своїх людей, і техніку та озброєння, які нам потрібні для того, щоб вибити ворога взагалі з нашої території. Тому на скупчення цивільної техніки ми не реагуємо, ми знаємо точно, де може бути зосередження мирного населення, і наша робота по бойових позиціях ворога - виключно конкретна: тільки там, де перевірено. Саме тому останніми днями у наших зведеннях фігурують конкретні цифри щодо знищення від 20 до 80 рашистів", - розповіла Гуменюк.

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