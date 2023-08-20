За добу ЗСУ на півдні знищили три ворожі човни, - ОК "Південь"

Російські диверсійно-розвідувальні групи використовують переобладнані цивільні човни для своїх військових логістичних цілей.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.UA.

"Ми кожного разу їх відстежуємо і знищуємо, знаходячи і пункти їхнього базування. За минулу добу знищили ще три човни. А щодо впевненості росіян, то думаю, що їм вже дійшло, що час вшиватися", - розповіла Гуменюк.

За словами Гуменюк, човнами користуються російські диверсійно-розвідувальні групи.

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Як раніше повідомляє Цензор.НЕТ, 18 серпня Сили оборони Півдня знищили 10 човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та 5 одиниць автобронетанкової техніки.