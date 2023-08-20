Блінкен засуджує ракетний удар військ РФ по центру Чернігова: США завжди стоятимуть на боці народу України

Держсекретар США Ентоні Блінкен засуджує ракетний удар військ РФ по центру Чернігова, внаслідок якого 7 людей загинули та понад 148 постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Блінкена.

"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату і наші серця з родинами жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має закінчити свою жорстоку війну зараз", - зауважив він.

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 148 осіб. 7 людей загинули.

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