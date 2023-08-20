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Блінкен засуджує ракетний удар військ РФ по центру Чернігова: США завжди стоятимуть на боці народу України

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Блінкен засуджує ракетний удар військ РФ по центру Чернігова: США завжди стоятимуть на боці народу України
Держсекретар США Ентоні Блінкен засуджує ракетний удар військ РФ по центру Чернігова, внаслідок якого 7 людей загинули та понад 148 постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Блінкена. 

"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату і наші серця з родинами жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має закінчити свою жорстоку війну зараз", - зауважив він.

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 148 осіб. 7 людей загинули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 148, зокрема 7 загиблих

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Топ коментарі

  • Петро Медзіновський 00af7af6
    Все засудження прийнято, нам аж курва від того полегшало!
  • Алекс СЕМИН 956e68cf
    Честно кажучи,як би не український народ,то Америка давно би вже забула про нас.З радістью.Ну подумаєш-стали колонією рашки.Так що відпочинь.
  • Office Den Haag
    Не просто публічний захід, а збор виробників, технічної інтелігенції, військових, волонтерів. І інформацію про це тиждень зливали русне на zелемарафоні.
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