Росія посилює ППО в західній частині країни через атаки БпЛА та ракетні удари, - британська розвідка
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
За даними розвідки, у Росії зростає тиск на керівників повітряно-космічних сил, особливо на начальника штабу генерал-полковника Віктора Афзалова. Це пов’язано з погіршенням ситуації з ППО на заході Росії, де часто атакують безпілотники.
"Удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін майже напевно вдерся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", - йдеться в заяві.
Безпілотники регулярно долітають до Москви, на що звертають увагу у Британії. Також стали частішими повідомлення про удари ракетами С-200, які в НАТО позначають як SA-5 Gammon.
"Цю зброю радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів вилучено з озброєння України для ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета", - припускають у британській розвідці.