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Влада Ростовської області заявила про збиття "українських безпілотників" над регіоном

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Влада Ростовської області заявила про збиття "українських безпілотників" над регіоном
У Ростовській області заявили про збиття нібито трьох українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Сьогодні рано-вранці у нас в області була зроблена спроба теракту з використанням дронів-камікадзе. За БПЛА успішно відпрацювали РЕБ. ППО не застосовувалося через малий розмір цілі. Два дрони впали на території військової частини в Кам'янську, ще один - за кілометр на північ від Новошахтинська. Жертв і руйнувань внаслідок падіння дронів немає", - повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

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Зранку російська влада заявила про атаку безпілотника на залізничний вокзал у Курську.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    От цікаво - а чого вони практично не показують уламків збитих? Чи не "годують милом" вони весь світ?
  • izzabaru
    За БПЛА успішно відпрацювали кошти РЕБ.
    ********
    А що таке "кошти РЕБ"? Хтось може перекласти цю фразу українською?
  • Vladimir Pavlovich
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