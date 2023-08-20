Влада Ростовської області заявила про збиття "українських безпілотників" над регіоном

У Ростовській області заявили про збиття нібито трьох українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Сьогодні рано-вранці у нас в області була зроблена спроба теракту з використанням дронів-камікадзе. За БПЛА успішно відпрацювали РЕБ. ППО не застосовувалося через малий розмір цілі. Два дрони впали на території військової частини в Кам'янську, ще один - за кілометр на північ від Новошахтинська. Жертв і руйнувань внаслідок падіння дронів немає", - повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Підмосков’ї закрили аеропорти, міноборони РФ як завжди звинуватило Україну

Зранку російська влада заявила про атаку безпілотника на залізничний вокзал у Курську.