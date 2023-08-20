США закликали Китай припинити тиск на Тайвань та розпочати змістовний діалог

Сполучені Штати закликають Китай припинити тиск на Тайвань та розпочати змістовний діалог.

Про це йдеться в коментарі речника Держдепартаменту США Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо Пекін припинити свій військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань і натомість розпочати змістовний діалог з Тайванем", - зазначається в заяві.

В дипломатичному відомстві додали, що Сполучені Штати продовжуватимуть уважно стежити за навчаннями китайської армії навколо острова.

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