США закликали Китай припинити тиск на Тайвань та розпочати змістовний діалог
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Сполучені Штати закликають Китай припинити тиск на Тайвань та розпочати змістовний діалог.
Про це йдеться в коментарі речника Держдепартаменту США Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми закликаємо Пекін припинити свій військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань і натомість розпочати змістовний діалог з Тайванем", - зазначається в заяві.
В дипломатичному відомстві додали, що Сполучені Штати продовжуватимуть уважно стежити за навчаннями китайської армії навколо острова.