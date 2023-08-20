Росіяни хочуть збільшити населення окупованого Маріуполя до 300 тисяч, - Центр національного спротиву

Окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста, який передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч мігрантами з РФ.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву із посиланням на джерела в українському підпіллі, інформує Цензор.НЕТ.

"Заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян РФ. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів РФ", - йдеться в повідомленні.

Мешканців Маріуполя при цьому примусово депортують на територію Росії.

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