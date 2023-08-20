Новини

Росіяни хочуть збільшити населення окупованого Маріуполя до 300 тисяч, - Центр національного спротиву

5 81952
Росіяни хочуть збільшити населення окупованого Маріуполя до 300 тисяч, - Центр національного спротиву
Окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста, який передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч мігрантами з РФ.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву із посиланням на джерела в українському підпіллі, інформує Цензор.НЕТ.

"Заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян РФ. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів РФ", - йдеться в повідомленні.

Мешканців Маріуполя при цьому примусово депортують на територію Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти підтвердили, що вбили 101 дитину під час бомбардування Маріуполя, - міськрада. ПЕРЕЛІК

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Микола Сидоров c3e34fac
    Точно так Віссаріонич перетворював Україну на один з ними нарот.
  • arye z.
    Офф-топ, знайшов випадково, поки шукав про Маріуполь.
    Мєлочь, а пріятно:

    20.08.2023 11:49
    Роскосмос:
    «Луна-25», по предварительным данным, потерпела крушение.
    Связь с автоматической станцией "Луна-25" прервалась. Космический аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с естественным спутником Земли.

    Новость дополняется.
  • U A 03b737e8
    всіх "збільшені" після деокупації поїдуть за "курсом корабля"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини