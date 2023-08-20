7 експравоохоронцям, які допомогають росіянам на захоплених територіях, повідомлено про підозру у держзраді та роботі на окупантів, - ДБР

П’ятьох колишніх правоохоронців Луганщини підозрюють у роботі на окупантів. У держзраді підозрюють заступницю керівника відділу одного з правоохоронних органів Маріуполя та експравоохоронця з Якимівки Запорізької області

Про це повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що п’ять колишніх правоохоронців Луганщини обійняли в окупантів різні посади, в тому числі слідчого та дільничного. Один з них працює в окупаційній комендатурі та закликає населення добровільно здавати зброю. Всі фігуранти брали участь у створенні пропагандистських сюжетів для російських ЗМІ.

Їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років, з конфіскацію майна.

Колишню заступницю керівника відділу одного з правоохоронних органів Маріуполя підозрюють у держзраді. Вона сприяла "налагодженню" роботи за російським законодавством. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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"Жінка активно сприяла становленню окупаційного режиму. Під час захоплення міста росіянами, вона перейшла на службу до так званої поліції ДНР та почала працювати слідчою у новоствореному "Іллічівському райвідділі відділу Маріупольського міського управління МВС" псевдореспубліки", - зазначили в ДБР.

А у Запорізькій області працівники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з Якимівки. Він брав активну участь у розшуку та затриманні місцевих мешканців, які були налаштовані проти незаконної окупаційної влади та чинили опір ворогу.

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"Після окупації селища він добровільно вступив до лав так званої "народної міліції". Після чого виконував всі вказівки й розпорядження керівників окупаційної адміністрації РО. Колишній правоохоронець зокрема незаконно вилучав табельну зброю, що належала його колишнім колегам, та передавав загарбникам, - розповіли у бюро.

Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ).