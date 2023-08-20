Новини • Агресія Росії проти України

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж
Армія РФ атакувала міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, селища Велика Новосілка, Курдюмівка та Щербинівка, села Новоукраїнка, Розлив, Юрківка.

Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Двома ракетами С-300 ворог поцілив по Краматорську, зруйнував промислові цехи.

По Костянтинівці росіяни вдарили ракетою Р-77 і "Смерчами". Пошкоджено 4 приватних будинки, гаражі, автомобіль.

З артилерії окупанти накрили Торецьк – поранили людину, пошкодили 8 приватних осель. Ще дві домівки пошкоджено в Щербинівці.

Внаслідок танкового обстрілу в Авдіївці зазнав руйнувань багатоквартирний будинок.

По Слов’янську Росія завдала удару дроном - постраждала зернопереробна установка. У Новоукраїнці під обстріл потрапила автозаправна станція.

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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 02
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 03
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 04
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 05
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 06
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