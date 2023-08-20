Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж
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Армія РФ атакувала міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, селища Велика Новосілка, Курдюмівка та Щербинівка, села Новоукраїнка, Розлив, Юрківка.
Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
Двома ракетами С-300 ворог поцілив по Краматорську, зруйнував промислові цехи.
По Костянтинівці росіяни вдарили ракетою Р-77 і "Смерчами". Пошкоджено 4 приватних будинки, гаражі, автомобіль.
З артилерії окупанти накрили Торецьк – поранили людину, пошкодили 8 приватних осель. Ще дві домівки пошкоджено в Щербинівці.
Внаслідок танкового обстрілу в Авдіївці зазнав руйнувань багатоквартирний будинок.
По Слов’янську Росія завдала удару дроном - постраждала зернопереробна установка. У Новоукраїнці під обстріл потрапила автозаправна станція.