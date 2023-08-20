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Зеленський прибув до Нідерландів: будуть переговори із Рютте про передачу Україні F-16 та формулу миру

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Зеленський прибув до Нідерландів: будуть переговори із Рютте про передачу Україні F-16 та формулу миру
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Попереду, як завжди, предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте. Головне питання - F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула Миру, притягнення держави-терориста до відповідальності", - інформує Зеленський. 

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Топ коментарі

  • Роланд d5445c0f
    Військова форма личить ЧОТИРИКРАТНОМУ УХИЛЯНТУ Боневтіку, як свині вінок, Може хто б купив цьому ШЛЕМАЗЛУ який небудь костюмчик з секондгенду.
  • Ig Shu
    Приємно ж подивитись на нашого Чезевару, от я розумію, пінгвін поставив собі за мету підкачатись до розмірів не лоха та втілив у життя, бо балдибілдер від Яхве... А на українців, він ложив пісюфортепіанним смичком та передав управління держави дЄрьмОПі, нехай добивають без нього, бо Оманські ж домовленості виконав і куди не плюнь- одні запроданці (Верещадли, Яйцеликий, ЖмиГаль та інші Хламідії...)
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Олень..не митий і не голений..
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