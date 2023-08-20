Зеленський прибув до Нідерландів: будуть переговори із Рютте про передачу Україні F-16 та формулу миру

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Попереду, як завжди, предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте. Головне питання - F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула Миру, притягнення держави-терориста до відповідальності", - інформує Зеленський.

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