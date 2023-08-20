Туреччина працює, щоб відновити переговори щодо зернової угоди, - ЗМІ

Перемовини з приводу нових пропозицій щодо поновлення Чорноморської зернової ініціативи можуть пройти у Стамбулі.

Про це повідомляє турецьке видання Sabah, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Щоб не викликати глобальних проблем, особливо викликаних міграцією переміщень і нестабільності, які можуть виникнути в слаборозвинених країнах, Туреччина працює з Організацією Об'єднаних Націй над проєктними пропозиціями, щоб зробити коридор функціональним", - пише видання.

Туреччина вважає, що розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, адже ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.

"Технічні переговори між Москвою та Києвом щодо активації коридору можуть відбутися в Стамбулі", - додають у матеріалі.

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Нагадаємо, останній раз судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву Зернової угоди російська федерація вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту.