Туреччина працює, щоб відновити переговори щодо зернової угоди, - ЗМІ
Про це повідомляє турецьке видання Sabah, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Щоб не викликати глобальних проблем, особливо викликаних міграцією переміщень і нестабільності, які можуть виникнути в слаборозвинених країнах, Туреччина працює з Організацією Об'єднаних Націй над проєктними пропозиціями, щоб зробити коридор функціональним", - пише видання.
Туреччина вважає, що розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, адже ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.
"Технічні переговори між Москвою та Києвом щодо активації коридору можуть відбутися в Стамбулі", - додають у матеріалі.
Нагадаємо, останній раз судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву Зернової угоди російська федерація вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту.