Минулої доби підрозділи ВМС знищили 9 окупантів та 37 квадрокоптерів. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 9 окупантів, 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 2 сховища з боєприпасами та 37 квадрокоптерів", - йдеться в повідомленні.

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