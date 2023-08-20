Російська міжпланетна станція "Луна-25" розбилася об Місяць та припинила існування, - "Роскосмос"
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Російська автоматична міжпланетна станція "Луна-25" припинила своє існування після зіткнення з поверхнею Місяця.
Про це заявили у "Роскосмосі", інформує Цензор.НЕТ.
"19 серпня відповідно до програми польоту "Луна-25" було передбачено видачу імпульсу для формування його передпосадкової еліптичної орбіти. Близько 14:57 години зв'язок із "Луна-25" перервався. Реалізовані 19 та 20 серпня заходи щодо пошуку апарату та входження з ним у зв'язок результатів не дали. За результатами попереднього аналізу, у зв'язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових апарат перейшов на нерозрахункову орбіту і припинив своє існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що з'ясовувати причини втрати "Луна-25" буде спеціально сформована міжвідомча комісія.