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Російська міжпланетна станція "Луна-25" розбилася об Місяць та припинила існування, - "Роскосмос"

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Російська міжпланетна станція "Луна-25" розбилася об Місяць та припинила існування, - "Роскосмос"
Російська автоматична міжпланетна станція "Луна-25" припинила своє існування після зіткнення з поверхнею Місяця.

Про це заявили у "Роскосмосі", інформує Цензор.НЕТ.

"19 серпня відповідно до програми польоту "Луна-25" було передбачено видачу імпульсу для формування його передпосадкової еліптичної орбіти. Близько 14:57 години зв'язок із "Луна-25" перервався. Реалізовані 19 та 20 серпня заходи щодо пошуку апарату та входження з ним у зв'язок результатів не дали. За результатами попереднього аналізу, у зв'язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових апарат перейшов на нерозрахункову орбіту і припинив своє існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з'ясовувати причини втрати "Луна-25" буде спеціально сформована міжвідомча комісія.

Також читайте: На російському кораблі на МКС сталося друге з грудня витікання теплоносія

Топ коментарі

  • Олег Карпов b569f323
  • vuiko dobrui
    уся комуно-кацапська так звана "космічна програма" так званого "срср" спадок виликого німця Ото-фон-Брауна, трохи покращена українцем, з Житомира, вʼязнем сталінських контаборів Корольовим !!!
  • Олег Мандрівник 74f5378c
    Ну она же прилунилась. Задача выполнена. А то что окопалась немного, так то мелочи
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