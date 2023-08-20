Новини • Агресія Росії проти України

Пентагон очікує зими, щоб поновити запаси зброї України, - The Washington Post

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Пентагон очікує зими, щоб поновити запаси зброї України, - The Washington Post
У США планують наростити виробництво боєприпасів, сподіваючись на зниження інтенсивності боїв. Проте армія РФ також може використати можливу перерву для переозброєння та зведення оборонних рубежів.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Останнім часом у західних ЗМІ з'явилися повідомлення про повільний наступ української армії. Зокрема, британська газета Financial Times з посиланням на експертів пише, що США закликають Київ направити основні сили на південь, щоб прорвати російські позиції та вийти до Азовського моря, та припинити зосередження військ під Бахмутом.

FT зазначає, що Україна закликала Захід передати далекобійне озброєння та авіацію для більш ефективного та швидкого наступу. Але, за словами американських чиновників, США не виробляють достатньо тактичних балістичних ракет, щоб забезпечити українську армію.

Зі свого боку радник міністра оборони України Юрій Сак в інтерв'ю The Washington Post звернув увагу на відсутність в армії винищувачів F-16. Через це, за словами Сака, збройним силам доводиться більш сучасного озброєння.

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Топ коментарі

  • Дід Василь
    Немає зброї в Америці, а скільки ж ви в Афганістані залишили?
  • Gary Grant
    Так зимою ж дороги розмокнуть. Як минулу зиму. Ні?....Треба просто змиритися з фактом що США вирішують свої питання на крові українців. Ну а що? Чим їм дорікнеш? Самі прої@али за 30 років життя тисяч українців.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    -"Але, за словами американських чиновників, США не виробляють достатньо тактичних балістичних ракет, щоб забезпечити українську армію''-. Ну так давайте ''Томагавки'', ''Першінги'', у вас їх дохріна і ще трохи! Вони вже старі, заодно і на утилізації зекономите. ЗСУ їх з великою користю утилізує
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