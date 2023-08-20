Новини • Агресія Росії проти України

Росіяни риють окопи вже впритул до Маріуполя, - Андрющенко

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Росіяни риють окопи вже впритул до Маріуполя, - Андрющенко
На окупованих територіях росіяни продовжують розбудовувати лінії оборони  між Донецькою та Запорізькою областями та вздовж Азовського моря.

Про це повідомив в ефірі Громадського радіо радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Ще в березні росіяни почали будувати укріплення між Донецькою та Запорізькою областями, біля селища Розівка. Також окупанти збудували лінію оборони вздовж Азовського моря.

Андрющенко зазначив, що лінія оборони Нікольського - це не перша лінія, це чергова лінія оборони, яка будується, якщо росіяни відступатимуть, зокрема, з Розівки. Проте подекуди росіяни риють окопи абияк.

"Однак, коли укріплення вже розташовані впритул до Маріуполя, це не схоже на те, що окупанти не дооцінюють ситуацію", - додав Андрющенко.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Бо срасіяни розумніші. Вони роблять те що не робили ми
    Єрмачок розмінуваннями займався , ******
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Основне слово ''риють''. А зелені перед війною що робили? Шатли запускали, та шашлики смажили..
  • Picasso
    кцапи рили риють і будуть рити окопи. а зе влада все розміновувала за час її правління. Але страшніше шо 73% і не збираються визнавати - що саме вони! притягли війну в Україну в 2022му році в виборчих кабінках в 2019 році. Подивитись, наприклад голосування вкраїнчиків в рашиському додатку дія на родіну мать начіпити тризуб. так там 82% за. 73% в днк - ковбаса по 2.20. Це найбільші вороги держави Україна.
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