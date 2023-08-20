Росіяни риють окопи вже впритул до Маріуполя, - Андрющенко

На окупованих територіях росіяни продовжують розбудовувати лінії оборони між Донецькою та Запорізькою областями та вздовж Азовського моря.

Про це повідомив в ефірі Громадського радіо радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Ще в березні росіяни почали будувати укріплення між Донецькою та Запорізькою областями, біля селища Розівка. Також окупанти збудували лінію оборони вздовж Азовського моря.

Андрющенко зазначив, що лінія оборони Нікольського - це не перша лінія, це чергова лінія оборони, яка будується, якщо росіяни відступатимуть, зокрема, з Розівки. Проте подекуди росіяни риють окопи абияк.

"Однак, коли укріплення вже розташовані впритул до Маріуполя, це не схоже на те, що окупанти не дооцінюють ситуацію", - додав Андрющенко.

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