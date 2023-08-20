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Губернатор Бєлгородщини Гладков заявив про нову атаку на регіон: "Збито 12 повітряних цілей"

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Губернатор Бєлгородщини Гладков заявив про нову атаку на регіон: "Збито 12 повітряних цілей"
Влада Бєлгородщини заявила про нову атаку на регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО - збито 12 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі", - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів у Бєлгородській області.

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Раніше повідомлялося, що влада Ростовської області заявила про збиття "українських безпілотників" над регіоном. Зранку 20 серпня російська влада заявила про атаку безпілотника на залізничний вокзал у Курську.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    12 бпла, 2 леопарда, 4 бредлі і 1 f-16.
    Все збито...
  • Перехватчик
  • Sergiy Korobow
    Ну так кацапи таки випередили, але є нюанс
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