Губернатор Бєлгородщини Гладков заявив про нову атаку на регіон: "Збито 12 повітряних цілей"

Влада Бєлгородщини заявила про нову атаку на регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО - збито 12 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі", - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів у Бєлгородській області.

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Раніше повідомлялося, що влада Ростовської області заявила про збиття "українських безпілотників" над регіоном. Зранку 20 серпня російська влада заявила про атаку безпілотника на залізничний вокзал у Курську.