Удар по Чернігову: Основна сила вибуху була спрямована на людей, які перебували навколо Драмтеатру, - Офіс генпрокурора

За інформацією слідства, основна сила вибуху під час удару по Чернігову була спрямована саме на людей, які перебували навколо Драмтеатру.

Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі національного телемарафону, коментуючи перебіг розслідування ракетного удару по центру Чернігова, який Росія здійснила 19 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідування здійснюється за двома магістральними напрямами. Перший - це встановлення тих осіб, які, приймали рішення про нанесення удару, і безпосередньо завдавали цей удар. І, безумовно, ми вивчаємо всі обставини, пов'язані з організацією виставки", - зазначив Бєлоусов.

За його словами, наразі триває встановлення осіб з числа командного складу ЗС РФ, які віддали наказ про здійснення цього удару та конкретної військової частини, яка безпосередньо запускала ракету. Також відпрацьовується версія щодо наведення удару ворожими агентами на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен засуджує ракетний удар військ РФ по центру Чернігова: США завжди стоятимуть на боці народу України

Прокурор повідомив, що, за інформацією слідства, основна сила вибуху була спрямована саме на людей, які перебували навколо Драмтеатру.

"Росія використала ракету Іскандер-М. І є кілька налаштувань цієї ракети. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. Драмтеатр, безумовно, також отримав пошкодження, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей", - додав керівник Департаменту.

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 148 осіб. 7 людей загинули.