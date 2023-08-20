Обговорюється передача 42 літаків F-16 Україні після тренування наших пілотів, - Зеленський після зустрічі з Рютте (виправлено) ФОТО

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна отримає сучасні винищувачі F16.

Про це він зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає!", - зазначив глава держави.

Згодом Зеленський зазначив: "Сьогодні робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком Рютте обговорили кількість F-16, які будуть надані Україні - після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок. Дякую, Нідерланди!".

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Нідерландів.

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