Рашисти ударили по Козацькому на Херсонщині, 1 людина загинула, 1 поранена

Ворог продовжує обстрілювати територію Херсонщини. Через російський обстріл Козацького постраждали місцеві мешканці.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям. У 45-річної жінки - множинні уламкові поранення. Її шпиталізували, лікарі надають потерпілій необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв із артилерії Золоту Балку на Херсонщині, поранено чоловіка