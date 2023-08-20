Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні, - Рютте

Нідерланди й Данія взяли на себе зобов’язання передати Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі.

Про це заявив прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як відзначив Рютте, в травні Нідерланди заявили, що навчатимуть українських пілотів для розгортання на F-16. Водночас неможливо проводити навчання у разі відсутності винищувачів.

"Тобто для навчання треба доставка літаків. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі", - заявив Рютте.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що 42 літаки F-16 будуть надані Україні після тренування наших пілотів.

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський прибув до Нідерландів.