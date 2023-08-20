Новини

Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні, - Рютте

10 007116
Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні, - Рютте
Нідерланди й Данія взяли на себе зобов’язання передати Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі.

Про це заявив прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як відзначив Рютте, в травні Нідерланди заявили, що навчатимуть українських пілотів для розгортання на F-16. Водночас неможливо проводити навчання у разі відсутності винищувачів.

"Тобто для навчання треба доставка літаків. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі", - заявив Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винищувач F-16 вже сідав на українські аеродроми. Ми зараз покращуємо інфраструктуру і зможемо їх прийняти, - командувач Повітряних сил Олещук

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що 42 літаки F-16 будуть надані Україні після тренування наших пілотів.

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський прибув до Нідерландів.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    На літаках будуть літати і вбивати каZапів кроти чи українські льотчики?
  • kelt kant
    Щира дяка Залужному та Байдену за літаки Ф16! Якби не героїзм та самопожертву наших хлопців та дівчат в окопах і якби не наполегливість головнокомандувача Залужного, який був у постійному контакті з американськими колегами щодо передачі нам літаків та їншої зброї, то сьогодні б у Владімірссанича не було б можливості за державний кошт злітати в Нідерланді для фотосесії на фоні літака Ф16 ВПС Нідерландів.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Захід дає зброю ЗСУ, які довели свою здатність мочити каZапів.
    Якби Вовік так само писав свої відоси, а українці не воювали, нам би зброю не давали.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини