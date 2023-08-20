4 людини загинули внаслідок вибуху на складі експертно-криміналістичного центру МВС поблизу Києва

Вчора, 19 серпня, у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району на Київщині спалахнула пожежа на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні. Унаслідок чого загинули 4 людини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

За її даними, внаслідок події загинули чотири працівники ДНДКЦ.

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Раніше повідомлялося, що у промзоні в с. Петропавлівська Борщагівка спалахнула пожежа після невстановлених вибухів.