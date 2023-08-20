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MH17, Бучу, Маріуполь не можна просто пробачати. Винні мусять нести відповідальність, - Зеленський

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MH17, Бучу, Маріуполь не можна просто пробачати. Винні мусять нести відповідальність, - Зеленський
Україні не відомо про жодні домовленості, які б змушували її обміняти свої території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте,

"Не знаю, про які домовленості десь говорять, про який обмін чогось нашого на наші території. У нас є один документ - у нас є Формула миру. У нас є одне бажання - мир. Ми сформулювали, як ми його бачимо, готові до відкритої дискусії з колегами: чим більше, тим краще для світу, щоб світ був на одній стороні – на стороні справедливого миру з повним відновленням територіальної цілісності України", - зауважив Зеленський.

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Він також наголосив, що не треба забувати про справедливість.

"MH17, Буча, Маріуполь і все таке не можна просто пробачати через те, що пройшов час і хтось заспокоївся. У Росії, напевно, думають так: вони там забудуть і якось ми домовимось. Питання справедливості, відновлення справедливості. Ми так просто не домовимось. Хтось повинен нести відповідальність, і ми знаємо прізвища цих людей", - заявив президент.

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Топ коментарі

  • Пачкуале
    Так тебе, гнида шашлычная, ни кто прощать и не собирается, как и россиянам.
  • MrStepanovM
    Гидко це чути від нього
  • kelt kant
    кремлівське ху@ло буде відповідати і за Бучу і за Маріуполь і за Чонгар і за Гостомель, на рівні зі слугами кремля, які мостили кремлівському ху@лу зелені асфальтові дорожки, замість зброї та спротиву.
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