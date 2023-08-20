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У російських пабліках публікують фото охопленого вогнем бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі РФ. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 20 серпня, в російських пабліках почали з’являтися фото, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки вчорашньої атаки дронів на військовий аеродром у Сольцях у Новгородській області РФ. На фото палає бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На фото видно, що літак охопило вогнем, над ним здійнявся чорний дим.

Стверджується, що літак базувався на атакованому вчора безпілотниками аеродромі "Сольци" Новгородської області.

Повідомляється, що загалом було уражено два літаки. Один постраждав менше, інший згорів повністю.

Також дивіться: Міноборони РФ заявило про атаку українського БпЛА на військовий аеродром у Новгородській області: Пошкоджено літак. ФОТО

Нагадаємо, вчора, 19 серпня, Міноборони РФ заявило про атаку українського БпЛА на військовий аеродром у Новгородській області.

У російських пабліках публікують фото охопленого вогнем бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі РФ 01
У російських пабліках публікують фото охопленого вогнем бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі РФ 02
У російських пабліках публікують фото охопленого вогнем бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі РФ 03
У російських пабліках публікують фото охопленого вогнем бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі РФ 04

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Топ коментарі

  • Panda Freeav
    хоч і спека, але на таке б я дивився і дивився)
  • анатолий выборов
    я згоден,щоб так палали всі кацапи і не тільки літаки.
  • Анна Гордиенко 77759e1d
    Кросивое!!!
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