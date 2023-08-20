У російських пабліках публікують фото охопленого вогнем бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі РФ. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 серпня, в російських пабліках почали з’являтися фото, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки вчорашньої атаки дронів на військовий аеродром у Сольцях у Новгородській області РФ. На фото палає бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На фото видно, що літак охопило вогнем, над ним здійнявся чорний дим.

Стверджується, що літак базувався на атакованому вчора безпілотниками аеродромі "Сольци" Новгородської області.

Повідомляється, що загалом було уражено два літаки. Один постраждав менше, інший згорів повністю.

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Нагадаємо, вчора, 19 серпня, Міноборони РФ заявило про атаку українського БпЛА на військовий аеродром у Новгородській області.







