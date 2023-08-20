Унаслідок артилерійського обстрілу центру Куп’янська постраждали 11 цивільних
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Сьогодні, 20 серпня, окупанти вчергове обстріляли з артилерії центр Куп’янська на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"На цю хвилину 7 людей перебувають у важкому стані, 3 - у середньому. 1 людині надали медичну допомогу на місці.
Окупанти після 14 год. завдали кількаразові удари артилерією просто по центральній частині міста , знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення "Нової пошти", виникли кілька пожеж", - йдеться в повідомленні.