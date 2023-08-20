Окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на Новоберислав на Херсонщині, загинув чоловік

Сьогодні приблизно о 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на Новоберислав Херсонської області, загинув 33-річний місцевий житель.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Життя ще одного жителя Херсонщини сьогодні обірвала російська армія. Близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

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