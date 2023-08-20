Зеленський прибув до Данії: Готуємо більше хороших новин для наших воїнів
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Після візиту в Нідерланди президент України Володимир Зеленський прибув до Данії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері.
"Прибув до Данії. Ми продовжуємо працювати над зміцненням України та захистом наших людей. Зустрінуся з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, членами королівської родини, членами Фолькетингу та лідерами данського бізнесу.
Ми розширюємо співпрацю, готуємо більше хороших новин для наших воїнів і просуваємо питання F-16", – написав Зеленський.