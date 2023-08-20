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Зеленський прибув до Данії: Готуємо більше хороших новин для наших воїнів

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Зеленський прибув до Данії: Готуємо більше хороших новин для наших воїнів
Після візиту в Нідерланди президент України Володимир Зеленський прибув до Данії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері.

"Прибув до Данії. Ми продовжуємо працювати над зміцненням України та захистом наших людей. Зустрінуся з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, членами королівської родини, членами Фолькетингу та лідерами данського бізнесу.

Ми розширюємо співпрацю, готуємо більше хороших новин для наших воїнів і просуваємо питання F-16", – написав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
    За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.

    Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.

    Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

    Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
  • Snart
    Сказав чувак, який разом із шоблою не здатен забезпечити військових якісними аптечками
  • Пачкуале
    Лучше бы ты, гнида, хорошие новости для ВСУ готовил с мая 2019 года. Или ты думаешь что НАРОД забудет ЧТО ТЫ ДЕЛАЛ до 24 февраля 2022 года и всё тебе простит?
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