Зеленський прибув до Данії: Готуємо більше хороших новин для наших воїнів

Після візиту в Нідерланди президент України Володимир Зеленський прибув до Данії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері.

"Прибув до Данії. Ми продовжуємо працювати над зміцненням України та захистом наших людей. Зустрінуся з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, членами королівської родини, членами Фолькетингу та лідерами данського бізнесу.

Ми розширюємо співпрацю, готуємо більше хороших новин для наших воїнів і просуваємо питання F-16", – написав Зеленський.

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