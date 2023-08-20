За останню добу росіяни на таврійському напрямку втратили 232 солдати, 27 одиниць техніки та 6 складів, - Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив результати бойової роботи за минулу добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Тарнавський зазначив: "На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 626 обстрілів, наніс 15 авіаударів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі - 79, поранені - 153).

Знищено 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БпЛА, 2 одиниці автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також було знищено 6 складів боєприпасів та 1 командно-спостережний пункт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку за добу знищено 58 окупантів, 17 одиниць військової техніки та 3 склади боєприпасів, - Тарнавський