Путін призначив 222 "судді" на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

Президент РФ Володимир Путін призначив 222 "судді" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про це йдеться в указі президента РФ №607. "Суддів" призначено терміном на 6 років.

"Таким чином окупанти продовжують формувати силовий апарат на ТОТ для проведення репресій проти місцевих мешканців", - зауважили в Центрі нацспротиву.

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