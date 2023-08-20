Путін призначив 222 "судді" на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву
2 42733
Президент РФ Володимир Путін призначив 222 "судді" на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, про це йдеться в указі президента РФ №607. "Суддів" призначено терміном на 6 років.
"Таким чином окупанти продовжують формувати силовий апарат на ТОТ для проведення репресій проти місцевих мешканців", - зауважили в Центрі нацспротиву.