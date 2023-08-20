Новини

Путін призначив 222 "судді" на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

2 42733
Путін призначив 222 "судді" на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву
Президент РФ Володимир Путін призначив 222 "судді" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про це йдеться в указі президента РФ №607. "Суддів" призначено терміном на 6 років.

"Таким чином окупанти продовжують формувати силовий апарат на ТОТ для проведення репресій проти місцевих мешканців", - зауважили в Центрі нацспротиву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни хочуть збільшити населення окупованого Маріуполя до 300 тисяч, - Центр національного спротиву

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Євген Дусик d5c288fa
    Давайте вгадаю: серед них 80% колишніх українських суддів?
  • Алекс Скела
    Путін призначив 222 "судді"
    Це з вини старечого тремору. Палець у нього трусився, коли він тицяв у "клаву" та число набирав.
  • Olexa Pluzh
    ще портнову присягали.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини