Єврокомісія планує субсидувати експорт українського зерна, - Bloomberg

Європейська комісія розглядає можливість субсидування транспортування українського зерна через свої країни-члени після того, як кілька країн заборонили його імпорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg, з посиланням Польське громадське радіо.

Зазначається, що питання підтримки вартості транзиту українського зерна обговорюється на зустрічах представників Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, а також виконавчої влади ЄС і України.

Згідно з повідомленням, орієнтовна вартість субсидій може становити близько 30 євро за тонну зерна.

Раніше цього року п'ять країн-членів ЄС, що межують з Україною, запровадили тимчасову заборону на продаж українського зерна до середини вересня у зв'язку зі зростанням скарг місцевих фермерів на вплив на їхній бізнес.

П'ять країн прагнуть забезпечити, щоб потенційні субсидії супроводжувалися рішенням про продовження заборони до кінця 2023 року. Чинні правила не поширюються на товари, що прямують транзитом через їхню територію.

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