Данія надасть Україні 19 літаків F-16, - прем’єр-міністр Фредеріксен

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила, що країна передасть для ЗСУ 19 літаків F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на пресконференції.

"Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 винищувачів Україні. Разом з Нідерландами ми перша країна, яка може зробити серйозне, непорушне зобов'язання надати винищувачі. І сподіваюся, що інші країни наслідуватимуть цей приклад", - сказала вона у неділю в Копенгагені після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, "ми сподіваємося і віримо, що данські винищувачі допоможуть захистити ваше небо, захистити український народ і допомогти Україні повернути собі землі, які вам належать".

"Пан Зеленський, будь ласка, прийміть цей подарунок як ознаку того, що данці підтримують вас у вашій боротьбі за свободу. Ми на вашому боці як зараз, так і в майбутньому".

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