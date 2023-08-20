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Наші пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії, - Зеленський про F-16

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Президент України Володимир Зеленський провів "конкретні, змістовні та сильні" переговори з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Дуже конкретні, змістовні, сильні переговори з Метте Фредеріксен. Наші пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії. 19 літаків F-16 будуть надані нашій державі Данією.

Працюємо над швидкістю підготовки. Окремо обговорили сьогодні й можливість розширення тренувальних місій. Алгоритм зрозумілий. Наша коаліція F-16 доводить свою ефективність. Дякую тобі, Даніє!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія надасть Україні 19 літаків F-16, - прем’єр-міністр Фредеріксен

Наші пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії, - Зеленський про F-16 01

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Топ коментарі

  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Война с Ордой. Сергей Ауслендер

    С одной стороны читаешь - Зеленский поехал в Нидерланды договариваться про F-16. Это хорошо. Значит, вопрос решен, визит такого уровня обычно происходит для окончательной и формальной фиксации договоренности.

    С другой стороны читаешь - таможенники потребовали взятку с британского волонтера, который пригнал для военных пикап. 300 долларов. Мужик послал их, развернулся и уехал. Плохо не столько то, что требовали (обычная история), а именно, что развернулся и уехал. Это может стать массовым явлением, а потом перерасти в тренд на Западе - «они (украинцы) требуют с нас взятки за помощь». Последствия, я полагаю, объяснять не надо.

    Найти тех, кто требовал взятку и повыгонять с работы - дело примерно суток. И дело возбудить, чтобы показательно.

    Еще в прошлом году мне друзья фото присылали - в витрине банка колы с надписью по-польски «Не для продажи» и что-то в том духе «от благодарных поляков героическим украинцам» и все такое. 35 гривен. Опять же цепочка разматывается в несколько ходов - хозяина точки за жопу - где взял?, потом оптовика, потом крупного оптовика. Но конец этой цепочки может упереться в дверь какого-нибудь кабинета в центре Киева, кому ж охота связываться.

    А люди на передовой, кстати, которым тот пикап предназначался, такие сообщения тоже читают. А они потом придут с фронта.
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    А Ермак уже кому то докладывает...
  • alex petrivskiy
    Жаль она не нажала кнопку катапультирования впереди сидящего недоразумения. Вот смеху было-бы...
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