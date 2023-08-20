Наші пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії, - Зеленський про F-16

Президент України Володимир Зеленський провів "конкретні, змістовні та сильні" переговори з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Дуже конкретні, змістовні, сильні переговори з Метте Фредеріксен. Наші пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії. 19 літаків F-16 будуть надані нашій державі Данією.

Працюємо над швидкістю підготовки. Окремо обговорили сьогодні й можливість розширення тренувальних місій. Алгоритм зрозумілий. Наша коаліція F-16 доводить свою ефективність. Дякую тобі, Даніє!"

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