Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 17-24 вересня: у пріоритеті - питання надання систем ППО, - Резніков

Чергова, 15-та, зустріч у форматі Рамштайн відбудеться із 17 до 24 вересня офлайн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, пріоритетними на зустрічі будуть питання надання систем протиповітряної оборони, зокрема авіації.

"Пріоритетом номер один є протиповітряна оборона, з усіма її складовими... плюс авіація, як частина ППО. Друге, це артилерія та амуніція, боєприпаси. Третя річ, це, як я кажу, "сталевий кулак", бронетехніка, всіх видів... і всі види запчастин до неї... Ну, і природно, підготовка наших військовослужбовців, оновлення бригад, формування нових бригад", - розповів міністр.

Раніше міністр зазначив, що в жодному разі не можна говорити про зниження важливості зустрічей у форматі Рамштайн. "Чому буде важливий Рамштайн, який відбудеться восени? Тому що ми будемо комунікувати своє бачення майбутнього і на наступні роки", - зазначив Резніков.

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