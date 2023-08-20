Рішення про переговори ухвалюватиме виключно Україна, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що рішення, коли і як починати переговори, має ухвалювати виключно Україна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на пресконференції в Копенгагені під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Відповісти на питання про майбутнє України належить саме українцям. І ми це говорили із самого початку. Це вирішувати Україні, коли саме. Ми будемо підтримувати вас, скільки на це потрібно буде часу, але питання в тому, коли ви будете готові сісти за переговори. Це рішення ухвалюватиме виключно Україна", - сказала вона.

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