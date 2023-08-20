Кількість постраждалих від ракетного обстрілу Чернігова зросла до 156, - Офіс президента

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову зросла до 156.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба у телеграмі.

"Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих", - написав він.

Кулеба поінформував, що внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів. "Працюють комісії, якнайшвидше будуть надані компенсації", - запевнив він.

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Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 148 осіб. 7 людей загинули.