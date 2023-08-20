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Кількість постраждалих від ракетного обстрілу Чернігова зросла до 156, - Офіс президента

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Кількість постраждалих від ракетного обстрілу Чернігова зросла до 156, - Офіс президента
Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову зросла до 156.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба у телеграмі.

"Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих", - написав він.

Кулеба поінформував, що внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів. "Працюють комісії, якнайшвидше будуть надані компенсації", - запевнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Чернігову: Основна сила вибуху була спрямована на людей, які перебували навколо Драмтеатру, - Офіс генпрокурора

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 148 осіб. 7 людей загинули.

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Топ коментарі

  • Огусто
    Якому недоумку второпало зробити такий хайп в місті за 100 км від війни, зібравши туди людей?
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Військова адміністрація від Зеленського, дала маху…
    А народомобраного мера, Зеленський прибрав…
    Ось така дурня і вартує життя Українців!!
    А московські ждуни, ще і СРАЧ у мережах накидають на вентилятор!!
    Єднаймося, Браття!! ***** намагається Українців ЛОБАМИ ЗВЕСТИ!!
    Памятаймо, історію України та табори ГУЛАГУ, з млн убитих Українців!
    Слава Україні
  • Юрій Вінгорськи
    а не люди ОПи організували це ******** під носом *****????
    адміністрації міст призначені ОПою
    нач розвідки. сбу, дбр, мусора, теж їхні
    на скільки я розумію, бпла, під арахамою
    так що ОПа не статистикою має займатися......
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