Боррель засудив атаку РФ на Чернігів: Боягузливий і цілеспрямований удар по цивільних
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Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував удар РФ по Чернігову, завданий 19 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Борреля у твіттері.
"Рішуче засуджую черговий боягузливий і цілеспрямований російський удар по Чернігову, спрямований проти університету і театру, що призвів до загибелі щонайменше 7 цивільних осіб, зокрема дітей, і багатьох поранених", – написав Боррель.
Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 156 осіб. 7 людей загинули.