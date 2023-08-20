Боррель засудив атаку РФ на Чернігів: Боягузливий і цілеспрямований удар по цивільних

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував удар РФ по Чернігову, завданий 19 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Борреля у твіттері.

"Рішуче засуджую черговий боягузливий і цілеспрямований російський удар по Чернігову, спрямований проти університету і театру, що призвів до загибелі щонайменше 7 цивільних осіб, зокрема дітей, і багатьох поранених", – написав Боррель.

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Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 156 осіб. 7 людей загинули.