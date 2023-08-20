Понад 6,5 тис. ракет та 3,5 тис. ударних дронів застосувала РФ проти України від початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 6,5 тис. ракет та понад 3,5 тис. ударних дронів, зокрема "Шахедів".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.



"Від 24 лютого 2022 року агресор використав проти України вже понад 6,5 тис. ракет та понад 3,5 тис. ударних дронів, зокрема іранських дронів "Шахедів". Абсолютна більшість із них по цивільних, а не військових об’єктах", – заявив Зеленський.

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