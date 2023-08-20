У російських спецслужбах закликають Путіна звільнити Шойгу і оголосити мобілізацію, - Bloomberg

Група представників ФСБ виступає за те, щоби російський диктатор Володимир Путін звільнив міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Як розповіли два анонімних співрозмовники видання, ряд представників ФСБ, які займають більш агресивну позицію, підтримали вимоги очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який наполягав на зміні вищого військового керівництва країни.

Ще п’ятеро джерел Bloomberg додають, що прихильники так званої яструбиної позиції хочуть почати воювати в Україні агресивніше. Вони пропонують оголосити воєнний стан у РФ і провести повномасштабну мобілізацію.

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Однак, за даними видання, наразі "немає жодних ознак", що Кремль збирається зняти Шойгу та Герасимова з їхніх постів. Натомість політичне керівництво розправляється з тими, хто активно критикує Шойгу та Герасимова.

Медіа згадує про кейси заарештованого терориста Ігоря Гіркіна та генерала-полковника Сергія Суровікіна. Перший наразі перебуває за ґратами в обвинуваченні в екстремізмі, а другий був допитаний і зник з публічного поля зору.

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