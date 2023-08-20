Військові РФ обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк, 4 людини зазнали поранень

Збройні сили РФ 20 серпня обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк на Донеччині, поранено чотирьох цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру в телеграмі.



"20 серпня 2023 року окупанти вкотре здійснили обстріли населених пунктів Донеччини. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили міста Авдіївка й Красногорівка, а також с. Петрівка м. Торецька.



За попередніми даними, проти мирного населення збройні сили РФ використали артилерію. Внаслідок влучань по житлових кварталах дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян – жінки 51 і 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, двоє постраждалих під час обстрілів перебували на території власних помешкань, ще двоє – чоловік та жінка, у транспортних засобах, коли рухались одним з автошляхів регіону. З осколковими пораненнями, струсом головного мозку та контузією їх доставлено до медичних закладів.



Крім того, вибухами пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські споруди.

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