Протягом 20 серпня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумщини, зафіксовано 56 вибухів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Великописарівська громада: ворог здійснив гранатометний (СПГ-9) обстріл (4 вибухи).
Білопільська громада: були гранатометні обстріли (17 вибухів).
Есманська громада: росіяни били зі ствольної артилерії (2 вибухи) та мінометів (9 вибухів).
Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
Краснопільська громада: були артилерійський (6 вибухів) та мінометний (3 вибухи) обстріли.
Хотінська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи). Крім того, здійснено авіаудар – з гелікоптеру випущено 4 некеровані авіаційні ракети НАР.
Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів)", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури немає.