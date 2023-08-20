Протягом 20 серпня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумщини, зафіксовано 56 вибухів, - ОВА

Протягом дня 20 серпня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Есманська, Свеська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Великописарівська громада: ворог здійснив гранатометний (СПГ-9) обстріл (4 вибухи).



Білопільська громада: були гранатометні обстріли (17 вибухів).



Есманська громада: росіяни били зі ствольної артилерії (2 вибухи) та мінометів (9 вибухів).



Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.



Краснопільська громада: були артилерійський (6 вибухів) та мінометний (3 вибухи) обстріли.



Хотінська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи). Крім того, здійснено авіаудар – з гелікоптеру випущено 4 некеровані авіаційні ракети НАР.



Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів)", - йдеться в повідомленні.



За попередніми даними, людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури немає.

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