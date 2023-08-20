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У разі продовження принижень українців під час в’їзду до Ізраїлю, Україна може призупинити візовий режим, - посол Корнійчук

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У разі продовження принижень українців під час в’їзду до Ізраїлю, Україна може призупинити візовий режим, - посол Корнійчук
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав уряд Ізраїлю вирішити проблеми, які виникають в українських громадян під час в’їзду в країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Посольства України в Ізраїлі. 

Посол України Євген Корнійчук звернувся до ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з закликом переглянути політику в'їзду для українців і втрутитися у це питання. Інакше, за його словами, український уряд розгляне призупинення безвізу з Ізраїлем.

"Уряд України не потерпить приниження своїх громадян при в'їзді в Ізраїль. Ми зупинимо дію наших двосторонніх угод про безвізовий режим, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант лежить на столі нашого уряду", - написав Корнійчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд України розглядає можливість призупинення безвізового режиму з Ізраїлем, про скасування не йдеться, - посол Корнійчук

Посол також допустив можливість заборони на в'їзд ізраїльтян до Умані, де щороку хасиди-паломники святкують іудейський Новий рік (Рош га-Шана).

"Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, в тому числі в Умань, я вважаю, що прем'єр-міністр Нетаньяху повинен особисто втрутитися у вирішення поточного стану справ", - резюмував він.

Також читайте: Ізраїль скасував медстрахування для українських біженців: посол Корнійчук просить цього не робити

Топ коментарі

  • Alex Bylim acfe5d4d
    Не треба погрожувати, треба робити, і робити все зеркально
  • Андрюха71
    А чому підступно?
    Я вважаю завжди правильною політикою ", посиланнями" аху євших
  • Maksim Perepelitca
    Украина 365 | Новости | Война |

    👍Украина выдвинула Израилю жесткий ультиматум: "Киев не потерпит унижения!"
    Киев потребовал от Израиля прекратить высылку украинцев, которые приезжают в страну, иначе израильским паломникам не позволят приехать в Умань на еврейский Новый год.
    Кроме того, украинское правительство может отменить безвизовый режим с Израилем, что затруднит поездки между двумя странами.

    Лично от админа, украинского еврея
    Уже давно пора навести порядок.
    Израиль страна, которая кричит о демократии, отправляет оружие по всему свету, только кроме Украины и рассказывает сказки, о том как будто украинцы тупые и не смогут обращаться с оружием из Израиля, а в тоже время, открыли 70 тысяч компаний на ротсии и ведет бизнес as usual c путиным!
    После победы Украины, Израиль войдет в историю как помощник ротсии в убийстве украинцев и евреев украинцев.
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