У разі продовження принижень українців під час в’їзду до Ізраїлю, Україна може призупинити візовий режим, - посол Корнійчук

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав уряд Ізраїлю вирішити проблеми, які виникають в українських громадян під час в’їзду в країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Посольства України в Ізраїлі.

Посол України Євген Корнійчук звернувся до ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з закликом переглянути політику в'їзду для українців і втрутитися у це питання. Інакше, за його словами, український уряд розгляне призупинення безвізу з Ізраїлем.

"Уряд України не потерпить приниження своїх громадян при в'їзді в Ізраїль. Ми зупинимо дію наших двосторонніх угод про безвізовий режим, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант лежить на столі нашого уряду", - написав Корнійчук.

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Посол також допустив можливість заборони на в'їзд ізраїльтян до Умані, де щороку хасиди-паломники святкують іудейський Новий рік (Рош га-Шана).

"Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, в тому числі в Умань, я вважаю, що прем'єр-міністр Нетаньяху повинен особисто втрутитися у вирішення поточного стану справ", - резюмував він.

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