Крім літаків, Україна потребує посилення ППО, - Зеленський

Крім літаків, Україна також потребує посилення протиповітряної оборони, особливо з наближенням осінньо-зимового періоду, щоб захистити об’єкти енергетичної інфраструктури від ракетних атак Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави зауважив, що, крім літаків, наша країна також потребує посилення протиповітряної оборони, особливо з наближенням осінньо-зимового періоду, коли об’єкти енергетичної інфраструктури знову стануть пріоритетними цілями для ракетних атак Росії.

"Ми як ніхто інший у світі розуміємо, що таке зима без світла. І тому є комплекс завдань, які нам потрібно розв’язувати", – сказав Зеленський.

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