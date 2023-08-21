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Чехія готує програму добровільного повернення українських біженців

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Чехія готує програму добровільного повернення українських біженців
Чехія підготує спеціальну програму добровільного повернення біженців в Україну, що передбачає, зокрема, надання допомоги та відшкодування частини витрат у таких випадках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Radio Prague International.

Чеський уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку будуть виділені кошти, а потім запустити проєкт. Це передбачає проєкт шостої поправки до закону, відомий як lex Ukrajina, який стосується прав та обов'язків українських біженців у Чеській Республіці. Поправка також має продовжити на один рік надання тимчасового захисту, а саме до кінця березня 2025 року.

На кінець минулого тижня, за даними МВС Чехїі, у країні перебували 360,9 тис. біженців з України з візами тимчасового захисту, більшість із них - жінки та діти. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) нещодавно закликало країни, що приймають, не примушувати біженців до повернення на Батьківщину.

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"Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу в поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому незадовільна, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні", — заявили ініціатори поправки. У документах, які супроводжують аргументацію до законопроєкту, вони водночас зазначають, що розвиток подій ще не вказує на те, що війна незабаром закінчиться і біженці зможуть повернутися до України.

Згідно з опитуванням "Голос українців", проведеним PAQ Research спільно з соціологами Чеської академії наук, у червні повернутися додому хотіла чверть біженців. Рік тому кількість охочих повернутися становила третину опитаних респондентів. Половина учасників опитування повідомила, що вони однозначно планують залишитись за кордоном.

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Топ коментарі

  • Dima Diman
    Німеччина не має намір відпускати людей. І вони не мали цей намір з перших днів. Німці вміють рахувати і не для того вони вкладали мідьярди, зод українці, особливо діти, повернулись до України. Німеччина, порівнно з Чехією - заможня країна. і може себе це дозволити. Європа розуміє - головне богатство країни - не земля, не порти та фабрики з заводами. Головне богатство - люди!!!!
  • Евгений Magirus
    А как должны выглядеть города в 50-500 км от фронта? В руинах лежать, а люди перемещаться перебежками от трупа к трупу? Военные тоже в тылу "жуют" поп-корн и это нормально
  • Olga Mansika 45aa839e
    Цього треба було чекати.Не розумію обурення деяких дописувачів.Нашим біженцям надали тимчасовий прихисток.Про постійне проживання мови не було.Це зразу було сказано,тому сенсації ніякої в рішенні уряду Чехії нема.Тим паче,що примусово нікого видворяти не збираються.
    Треба читати всю статтю,а не лише заголовки.Чехія хоче надавати допомогу,в тому числі й фінансову,тим українцям,які хочуть повернутися додому
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