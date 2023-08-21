За минулу добу авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження окупантів, 3 артилерійські засоби та 1 пункт управління, - Генштаб
7072
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах 20 серпня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника".