За минулу добу авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження окупантів, 3 артилерійські засоби та 1 пункт управління, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах 20 серпня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження окупантів, 5 артилерійських засобів, 3 пункти управління та 3 засоби ППО, - Генштаб