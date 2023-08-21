Знаю про дискусію в уряді Німеччини, - Резніков про надання Україні ракет Taurus

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що він знає про дискусію в уряді Німеччини щодо передачі Taurus Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 Канал".

"Політичне рішення парламенту Німеччини дає більше оптимізму, але остаточне рішення приймає уряд. Там таке рішення ще не прийнято. Однак мені відомо, що дискусія серед членів уряду триває. Ми робимо певні зусилля політичного і міжнародного характеру, щоб допомогти у тій дискусії прийняти рішення на користь України", - пояснив Резніков.

Він заявив, що не хотів би коментувати про що між собою спілкуються його колеги з Берліна і Вашингтона.

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"Коли була дискусія про танки, то теж для прийняття рішення німецьким урядом було важливо, щоб їхні танки не були першими на полі бою в Україні проти Росії. Тож ми у своїх комунікаціях переконали партнерів з Великої Британії, Франції та США щодо надання нам Challenger, Abrams і легких французьких танків АМХ-10 і це дало більше політичної сміливості німецьким колегам прийняти рішення щодо Leopard", - нагадав Резніков

Станом на сьогодні, за словами міністра, коаліція засобів ураження з літака на землю "довгої руки" вже створена.

"У ній вже є французи й британці. Тож під час ухвалення рішення німецьким урядом - вони доєднуватимуться до наявної коаліції, тому не будуть першими", - підкреслив він.

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