Окупанти посилили перевірки на блокпостах у Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники посилили контроль на блокпостах: ретельно перевіряють телефони та машини.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ

Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району. Окупанти ретельно перевіряють телефони, машини і паспорти", - йдеться в повідомленні.

Федоров закликав мешканців міста проявляти пильність при перетині ворожих постів.

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